Методом подбора найдите двухзначное число, которое на 75 больше разности своих цифр, где цифра десятков больше цифр единиц. А.88 Б. 77 В. 76 Г.86
Математика
Методом подбора найдите двухзначное число, которое на 75 больше разности своих цифр, где цифра десятков больше цифр единиц. А.88 Б. 77 В. 76 Г.86
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 76: 7-6=1; 76-1=75; 7 больше 6
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