По каким находкам было определено местонахождение храмов и святилищ,посвященных Афродите Апатуре,Деметре,Артемиде,Аполону??P.S. Заранее большое спасибо
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По каким находкам было определено местонахождение храмов и святилищ,посвященных Афродите Апатуре,Деметре,Артемиде,Аполону??P.S. Заранее большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая малоазийская богиня - Артемиды Эфесская! О существовании в Сев. Причерноморье культа Великой богини может свидетельствовать одинаковая структура верований, связанных с важнейшими женскими персонажами причерноморской мифологии: гилейской змеедевой-прародительницей скифов, боспорской Афродитой Апатурой и херсонесской Девой. Обращает на себя внимание и тот факт, что локализация трех главных женских мифологических персонажей Сев. При-черноморья совпадает с территориями, на которых выявлены следы индоарий-ского пласта.
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