По каким находкам было определено местонахождение храмов и святилищ,посвященных Афродите Апатуре,Деметре,Артемиде,Аполону??P.S. Заранее большое спасибо

Окружающий мир
По каким находкам было определено местонахождение храмов и святилищ,посвященных Афродите Апатуре,Деметре,Артемиде,Аполону??P.S. Заранее большое спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая малоазийская богиня - Артемиды Эфесская! О существовании в Сев. Причерноморье культа Великой богини может свидетельствовать одинаковая структура верований, связанных с важнейшими женскими персонажами причерноморской мифологии: гилейской змеедевой-прародительницей скифов, боспорской Афродитой Апатурой и херсонесской Девой. Обращает на себя внимание и тот факт, что локализация трех главных женских мифологических персонажей Сев. При-черноморья совпадает с территориями, на которых выявлены следы индоарий-ского пласта.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1049 1051 плиз быстрее
Ответить
Математика
Составить шесть примеров уравнении на десятичных дробей
Ответить
Математика
Классе 20 парт длина крышки парты 110 сантиметров ширина 50 сантиметров сколько нужн?? краски чтобы покрасить крышки 1 квадратный метр потребуется ...
Ответить
Математика
Какую часть гектара составляет один ар
Ответить
Русский язык
Составить мини сочинение на тему ну и котик коток и рыбки в аквариуме
Ответить