ДАЮ 100 БАЛОВ !!!!ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА !!! обчисліть об'єм (н.у)карбон(4) оксиду ,який утворився при повному окисненні цукрози масою 67,5г тольк о полной ответ с решением

Химия
ДАЮ 100 БАЛОВ !!!!ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА !!! обчисліть об'єм (н.у)карбон(4) оксиду ,який утворився при повному окисненні цукрози масою 67,5г тольк о полной ответ с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(C12H22O11) = 67.5 г Знайти V(CO2)-? М(С6Н22О11) = 342 г/моль Vm = 22,4 л/моль     67,5 г                           х л С12Н22О11 + 12О2 = 12СО2 + 11Н2О 1 моль*342 г/моль    12 моль*22,4 л/моль       342 г                      268,8 л х= 53,053 л Відповідь: 53,053 л
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