ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот.1.Звенят под ногами поблёкшие листья высушенные крепким утренником. 2. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются сброшенные лосем рога. 3. Из-за ворот лениво залаяла собач...
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ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот.1.Звенят под ногами поблёкшие листья высушенные крепким утренником. 2. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются сброшенные лосем рога. 3. Из-за ворот лениво залаяла собачонка вся обвешанная репьями. 4. Два подростка невидимые в сумерках спутывали лошадей. 5. Вода в пруду была покрыта листьями опавшими с деревьев росших по его берегам. 6. Люди не порывающие связь с природой не могут почувствовать себя вполне одинокими.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Звенят под ногами поблёкшие листья, (высушенные крепким утренником). 2. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются, (сброшенные лосем), рога- 3. Из-за ворот лениво залаяла собачонка, (вся обвешанная репьями.) 4. Два подростка, (невидимые в сумерках,) спутывали лошадей. 5. Вода в пруду была покрыта листьями, (опавшими с деревьев, росших по его берегам.) 6. Люди, (не порывающие связь с природой,) не могут почувствовать себя вполне одинокими. В скобках-прич. об
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