ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! Выделить причастный оборот.1.Звенят под ногами поблёкшие листья высушенные крепким утренником. 2. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются сброшенные лосем рога. 3. Из-за ворот лениво залаяла собач...

Гость: Гость:

1.Звенят под ногами поблёкшие листья, (высушенные крепким утренником). 2. Охотникам, косарям и грибникам иногда попадаются, (сброшенные лосем), рога- 3. Из-за ворот лениво залаяла собачонка, (вся обвешанная репьями.) 4. Два подростка, (невидимые в сумерках,) спутывали лошадей. 5. Вода в пруду была покрыта листьями, (опавшими с деревьев, росших по его берегам.) 6. Люди, (не порывающие связь с природой,) не могут почувствовать себя вполне одинокими. В скобках-прич. об