Химия, 10 класс. Составьте хотя бы уравнения Какая масса уксусного альдегида полу??ится по реакции Кучерова из 1,6 килограмма карбида кальция содержащего 20% примесей. (примечание: в решении задачи нужно составить 2 химических...

Химия

Химия, 10 класс. Составьте хотя бы уравнения Какая масса уксусного альдегида полу??ится по реакции Кучерова из 1,6 килограмма карбида кальция содержащего 20% примесей. (примечание: в решении задачи нужно составить 2 химических уравнениях)

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