Химия, 10 класс. Составьте хотя бы уравнения Какая масса уксусного альдегида полу??ится по реакции Кучерова из 1,6 килограмма карбида кальция содержащего 20% примесей. (примечание: в решении задачи нужно составить 2 химических...
Химия
Химия, 10 класс. Составьте хотя бы уравнения Какая масса уксусного альдегида полу??ится по реакции Кучерова из 1,6 килограмма карбида кальция содержащего 20% примесей. (примечание: в решении задачи нужно составить 2 химических уравнениях)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 C2H2 + H2O = CH3CHO m(CaC2(чист.))= 0.8 * 1.6 = 1.28кг * 1000 = 1280 г. M(CaC2) = 40 + 24 = 64 г/моль n(CaC2) = 1280 / 64 = 20 моль n(C2H2) = n(CaC2) = 20 моль n(CH3CHO) = n(C2H2) = 20 моль M(CH3CHO) = 12 + 3 + 12 + 1 + 16 = 44 г/моль m(CH3CHO) = 20 * 44 = 880 гр.
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