Почему реформы александра 2 называются буржуазными и либеральными

Гость: Гость:

Александр II взошел на престол фактически как французский король-буржуа, его воспитывали для реформ, либеральных реформ. Почему либеральные? Во-первых , реформы были быстрее ,нежели реформы предлагаемые консерваторами , хотя реформы и консерваторы рядом плохо смотрятся, они были направлены на быстрое изменение , реформацию. Во-вторых, то как ни были преподнесены также было либерально. Ну а главная реформа-крестьянская и вовсе шла совершенно не так, как было в России, консервативной ,царской России- фактически, против дворянства. Надеюсь помог, vivat!