Напишите пожалуйста 15 загадок с прилагательными и ответами .

Гость: Гость:

На болоте среди мха Красная ягода видна Кислая, полезная Всем она известная. (Клюква) Розой северной зовут Ароматный этот куст. Цветы малинового цвета, Ягод ждите в конце лета. (Шиповник) В синей чаше алый мяч, Он и светел, и горяч. (Солнце) Кто бежит по горным склонам, Тараторя сам с собой, И в густой траве зелёной Прячет хвостик голубой? (Ручей) Он пушистый, серебристый, Белый, белый, Чистый, чистый, Ватой наземь лёг. (снег) Что за звёздочки сквозные На пальто и на платке, Все сквозные, вырезные, А возьмёшь — вода в руке. (снежинки) Он и жёлтый, и сыпучий, Во дворе насыпан кучей (песок) Золотое яблочко По серебряному блюдечку катается. (солнце и месяц) Бежит свинка, Железная спинка, Льняной хвостик. (Нитка с иголкой) . Маленький, удаленький, Сквозь землю прошёл, Красную шапочку нашёл. (Гриб) . Сам алый, сахарный, Кафтан зелёный, бархатный. (Арбуз) . По лужку он важно бродит, Из воды сухим выходит, Носит красные болтинки, Дарит мягкие перинки. (Гусь) Чёрные птички на каждой страничке. Молчат, ожидают, кто их разгадает. (буквы) Дни за днями, круглый год — Утром по привычке Эту книжку папа рвёт По одной страничке! (отрывной календарь)