Укажите государство, которое не было завоевано Чингисханом

История
Укажите государство, которое не было завоевано Чингисханом
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Гость:
Русь наша матушка верно
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