Укажите государство, которое не было завоевано Чингисханом
История
Укажите государство, которое не было завоевано Чингисханом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русь наша матушка верно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города в противоположные стороны выехали два автомобиля скорость первого автомобиля составляет 57, 8 километров в час скорость второго автомобил...
Русский язык
Помогити ставлю 30 баллов: В(?)ЮГА, Ж..ЛИЩЕ, ШАЛАШ(?), ТОВАРИЩ(?), СТОРО.., КР..(C,CC)ОВКИ, C0БАЧ(?)И, ПРОШ..ПЕЛ, Ж..Т(?)Ё, ..НТОНИМ. УС(?)НЫЙ, К.....