Пожалуйста помогите.... Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой алюмин??евый шар массой 5,4 кг? ( плотность воды - 1000 кг/ метр в кубе , плотность влюминия - 2700 кг/метр в кубе)
Физика
Пожалуйста помогите.... Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой алюмин??евый шар массой 5,4 кг? ( плотность воды - 1000 кг/ метр в кубе , плотность влюминия - 2700 кг/метр в кубе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итаак..) Нам нужно искать силу Архимеда: Fa=p(жидкости)*g*V Но прикол в том, что объем шара нам не дан. Ищем его сами: V= m:p(шара) V=5,4:2700=0,002м³ Теперь у нас всё есть: Fa=1000*10*0,002=20 H Вот такая сила удерживает наш шар под водой :)
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