Пожалуйста помогите.... Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой алюмин??евый шар массой 5,4 кг? ( плотность воды - 1000 кг/ метр в кубе , плотность влюминия - 2700 кг/метр в кубе)

Гость: Гость:

Итаак..) Нам нужно искать силу Архимеда: Fa=p(жидкости)*g*V Но прикол в том, что объем шара нам не дан. Ищем его сами: V= m:p(шара) V=5,4:2700=0,002м³ Теперь у нас всё есть: Fa=1000*10*0,002=20 H Вот такая сила удерживает наш шар под водой :)