Помогите дам 20 баллов Света купила 6 карандашей по цене x руб. за карандаш, а Таня ??упила 2 ручки по цене в 1,3 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у девочек осталось 48,4 руб. Какая сумма денег была у девочек перв...

Математика
Помогите дам 20 баллов Света купила 6 карандашей по цене x руб. за карандаш, а Таня ??упила 2 ручки по цене в 1,3 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у девочек осталось 48,4 руб. Какая сумма денег была у девочек первоначально? Составь выражение и упрости его.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6у+4*1,4у+48,3=S 11,6у+48,3=Sвот)
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