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Г) 3,6+2,4:(11,7-3,7)
Математика
Г) 3,6+2,4:(11,7-3,7)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.6 + 2.4;(11.7-3.7) = 3.6 + 2.4:8 = 3.6 +0.3 = 3.9
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