Сказка про служебные части речи для 5 класса
Русский язык
Сказка про служебные части речи для 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мире Русского Языка существует несколько стран: Самостоятельные части речи, Служебные части речи. Однажды в стране Служебных Частей Речи случилось чудо: появились несколько разновидностей: предлоги, союзы и частицы. Им пришлось делить работу между собой. Предлоги стали работать в области Именительных Частей, союзы - в стране Предложений, а частицы разъехались по всему миру Русского Языка. Вот так сейчас и живёт страна Служебных частей речи.
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