Доклад по теме:Медики считают что сдача экзаменов стресс для детского организма. ??е дети которые не сдают переводные экзамены ощущают больший стресс при сдаче 9 и 11 классах. объясните почему? объясните подробно Срочно надо ...
Биология
Доклад по теме:Медики считают что сдача экзаменов стресс для детского организма. ??е дети которые не сдают переводные экзамены ощущают больший стресс при сдаче 9 и 11 классах. объясните почему? объясните подробно Срочно надо иначе не сдам экзамен,пожалуйста,помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все волнуются когда сдают экзамены. Даже если человек очень хорошо подготовился, он всё равно волнуется. Некоторые люди перед сдачей экзамена даже падают в обморок. Дети которые вообще не сдают экзамены или не сдали экзамен волнуются ещё больше. Так как некоторые из них боятся не успешной жизни. Некоторые что их отругают и так далее. Если ты идёшь на экзамен, хорошо подготовься, ты всё равно будешь бояться, что не сдашь. Но будь уверенным в обратном. И тогда всё получится.
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