К 700 г раствора серной кислоты с массовой долей кислоты 10% добавили 0,8 л воды. Массо??ая доля кислоты в полученном растворе равна А) 2,33% Б) 10% B) 4,67% Г) 25% помогите пожалуйста

Химия

К 700 г раствора серной кислоты с массовой долей кислоты 10% добавили 0,8 л воды. Массо??ая доля кислоты в полученном растворе равна А) 2,33% Б) 10% B) 4,67% Г) 25% помогите пожалуйста

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