К 700 г раствора серной кислоты с массовой долей кислоты 10% добавили 0,8 л воды. Массо??ая доля кислоты в полученном растворе равна А) 2,33% Б) 10% B) 4,67% Г) 25% помогите пожалуйста
Химия
К 700 г раствора серной кислоты с массовой долей кислоты 10% добавили 0,8 л воды. Массо??ая доля кислоты в полученном растворе равна А) 2,33% Б) 10% B) 4,67% Г) 25% помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700/100*10%=70г H2SO4 700+800=1500г раст-ра 70/1500*100%~4,67% Ответ: В
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