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Сократить 63*56/49*45
Математика
Сократить 63*56/49*45
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63:56=3528:49=72*45=3240 (элементарно!) : )))
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