Помогите решить 2уравнения пожалуйста..1)(x-3)•(2x+9)=0 2)9y(в квадрате)-1=0
Алгебра
Помогите решить 2уравнения пожалуйста..1)(x-3)•(2x+9)=0 2)9y(в квадрате)-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение равно 0 тогда и только тогда, когда хотя быодин из множителей равен 0. 1) (x - 3)(2x + 9) = 0 Два случая: 1. x - 3 = 0 x = 3 2. 2x + 9 = 0 x = -4.5 Ответ: = 3; -4.5 2) 9y² - 1 = 0 (3y - 1)(3y + 1) = 0 Два случая: 1. 3y - 1 = 0 y = 1/3 2. 3y + 1 = 0 y = -1/3 Ответ: = 1/3; -1/3
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