Расставь знаки арифметических действий,если нужно,скобки так,чтобы записи стали ??ерными. 7 7 7 7=2, 7 7 7 7=3, 7 7 7 7=98; 7 7 7 7=91; 7 7 7 7=48;7 7 7 7=35
Математика
Расставь знаки арифметических действий,если нужно,скобки так,чтобы записи стали ??ерными. 7 7 7 7=2, 7 7 7 7=3, 7 7 7 7=98; 7 7 7 7=91; 7 7 7 7=48;7 7 7 7=35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7:7+7:7=2 2) (7+7+7):7=3 3)7*7+7*7=98 4)(7+7)*7-7=91 4)7*7-7:7=48 5) 7*7-7-7=35
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