Как из одного целого числа вычесть другое? -15-(-20)=
Математика
Как из одного целого числа вычесть другое? -15-(-20)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15-(-20)= -35 я обычно складываю их и ставлю минус
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