МАЛИНКИ РАСКАЗ ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ

Окружающий мир
МАЛИНКИ РАСКАЗ ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди трудятся весной это же полезно ели неиприбератся то значит будит свалка а если убираться особино весной то значит смело зави друзей к сибе домой
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