На какое наибольшее число равнобедренных треугольников можно разделить равнобедренный треугольник тремя отрезками? Помогите, пожаааалуйста

Геометрия
На какое наибольшее число равнобедренных треугольников можно разделить равнобедренный треугольник тремя отрезками? Помогите, пожаааалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Всего на 4, если провести среднюю линию каждой стороны.
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