На какое наибольшее число равнобедренных треугольников можно разделить равнобедренный треугольник тремя отрезками? Помогите, пожаааалуйста
Геометрия
На какое наибольшее число равнобедренных треугольников можно разделить равнобедренный треугольник тремя отрезками? Помогите, пожаааалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего на 4, если провести среднюю линию каждой стороны.
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