В треугольнике ABC угол угол C прямой а ц равен 4 Чему равно расстояние от вершины B D ??иссектриса угла А если расстояние от вершины c до этой биссектрисы равно двум

Математика

В треугольнике ABC угол угол C прямой а ц равен 4 Чему равно расстояние от вершины B D ??иссектриса угла А если расстояние от вершины c до этой биссектрисы равно двум

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