Помогите решить,быстренько номера:11,12,13.

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11. 102° - это вероятно острые углы трапеции. У равнобедренной трапеции каждая пара (а их две) углов состоит из равных углов. Сумма всех углов любого четырёхугольника - 360°. Таким образом, 360° - 102° = 258° 258° : 2 = 129° Каждый тупой угол трапеции равен 129°. 12. Существует два способа решения задач на клеточной бумаге. Первый способ - это подсчитать среднюю линию по клеточкам (очень часто используют ученики для проверки), а второй - решить используя данные нахождения средней линии. Решим вторым способ. Средняя линия равна полусумме длин оснований, таким образом из рисунка видно, что нижнее и верхнее основание равны 7 и 3 соответственно, найдем среднюю линию: 7+3/2 = 10/2 = 5. 13. Проверим каждое из утверждений. 1) «Сумма углов выпуклого четырёхугольника равна 360°.» — верно, по теореме о сумме углов выпуклого многоугольника сумма углов n-угольника равна 180°(n − 2). Следовательно, сумма углов выпуклого четырёхугольника равна 360°. 2) «Средняя линия трапеции равна сумме её оснований.» — неверно, Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований. 3) «Любой параллелограмм можно вписать в окружность.» — неверно, в окружность можно вписать только четырёхугольник, сумма противоположенных углов которого равна 180°.