Описать лицо друга (5-10 предложений) на французском языке с переводом (для 5-го клас??а)
Французский язык
Описать лицо друга (5-10 предложений) на французском языке с переводом (для 5-го клас??а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mon ami est très beau! Il est grand, yeux verts. Devant lui cils épais. Il a de petites oreilles et un petit nez. Quand il sourit, il a un grand sourire. Хух как могла
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