Формула ребер прямоугольного параллепипеда?

Алгебра
Формула ребер прямоугольного параллепипеда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длину всех рёбер? 4(a+b+c), где а-длина, b-ширина, с- высота параллелепипеда.
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