Придумать заметку про школьную жизнь от 10 до 100 строчек

Гость: Гость:

Время, которое человек учится в школе, называют школьной жизнью. И правда, ведь 10 лет, которые мы проводим в стенах школы, – это целая эпоха в жизни каждого, время взлетов и падений, первых удач и первых ошибок. Это время, когда ты начинаешь понимать, что такое дружба, предательство, любовь, взаимопомощь и поддержка. Жизнь – это сочетание семьи, работы, отдыха… Так же и школа: это и учеба, и общение с людьми, и постоянное открытие нового и ранее неизвестного. В школе мы проводим большую часть своего времени. Наиболее запоминающимися событиями школьной жизни являются массовые мероприятия, когда все мы объединяемся и все вместе занимаемся общим делом. В такие моменты проявляются истинные качества людей, становится понятно, что они собой представляют и на что способны. Проходя день за днем ступени школьной жизни, мы проходим начальную школу жизни. Многое из того, что я пойму сейчас, мне пригодиться в будущем.