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Какого рода и числа слово Словно
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Какого рода и числа слово Словно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это наречие,у него нет рода и числа-_-
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