Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5 (-8у-х)= если х=0,7 у=-0,1

Математика

Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5 (-8у-х)= если х=0,7 у=-0,1

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