Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5 (-8у-х)= если х=0,7 у=-0,1
Математика
Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5 (-8у-х)= если х=0,7 у=-0,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрывая скобки,мы получаем: -2,1х - 0,4х + 2у - 12у - 1,5х = -4х -10у теперь подставляем значения,которые нам даны: -4*0.7 - 10*(-0,1)= - 2,8 + 1 = -1,8
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