Расказ про изменения погоды весной

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На смену холодной зиме приходит весна. Таит снег, прилетают птицы, появляются цветы и трава. В апреле мы можем увидеть подснежники. На улице становится теплее. Дни становятся длиннее. На деревьях появляются листья. Природа просыпается после зимней спячки.