Только людям присуще милосердие сердце которых наполнено любовью и состраданием. В данных предложениях найдите ошибки, исправьте их и запишите правильные варианты.
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Только людям присуще милосердие сердце которых наполнено любовью и состраданием. В данных предложениях найдите ошибки, исправьте их и запишите правильные варианты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только тем людям присуще милосердие, сердце которых наполнено любовью и состраданием.
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