Только людям присуще милосердие сердце которых наполнено любовью и состраданием. В данных предложениях найдите ошибки, исправьте их и запишите правильные варианты.

Русский язык

Только людям присуще милосердие сердце которых наполнено любовью и состраданием. В данных предложениях найдите ошибки, исправьте их и запишите правильные варианты.

Автор: Гость