Выпуская каждый день одинаковое количество машинок, завод детских игрушек изготовил 1800 машинок за 20 дней. Сколько машинок выпустит завод за 30 дней, если он ежедневно будет выпускать ны 12 машинок больше???
Математика
Выпуская каждый день одинаковое количество машинок, завод детских игрушек изготовил 1800 машинок за 20 дней. Сколько машинок выпустит завод за 30 дней, если он ежедневно будет выпускать ны 12 машинок больше???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак. За 20 дней завод выпустил 1800 машинок, значит, за один день он выпускал 1800/20 = 90 машинок. Если он будет выпускать на 12 машинок больше, то каждый день он будет выпускать 102 машинки. Значит, за 30 дней он выпустит 30*102 = 3060 машинок
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