Какие особенности природы благоприятствуют созданию приливных электростанций н?? побережье Баренцева моря в Мурманской области? Укажите две особенности.
География
Какие особенности природы благоприятствуют созданию приливных электростанций н?? побережье Баренцева моря в Мурманской области? Укажите две особенности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) незамерзающие водные ресурсы (близость к Баренцеву морю) 2) они находятся в узких частях, например в узкой части Кислой губы, где высота приливов 5-7 метров
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