В каких пьесах детского альбома использована форма вариаций? как?

Музыка
В каких пьесах детского альбома использована форма вариаций? как?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не помню, но по моему " Детский альбом" Чайковского
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