Помогите написать доклад про репрессии РККА, срочно нужно
История
Помогите написать доклад про репрессии РККА, срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудно преувеличить разрушительную силу репрессий, прокатившихся по Советскому Союзу в 1930-е гг. Сталинский террор, маниакальный поиск врагов, такая сугубо советская выдумка как "плановые репрессии" — все это катастрофически подорвало боеспособность армии и страны. Больше читайте здесь: http://gazeta.zn.ua/history/vse-idet-po-planu-repressii-v-krasnoy-armii-ukreplenie-oboronosposobnost...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Каждый из двух кругов радиуса 1 и 2 разделили на несколько частей оказалось что все части имеют одинаковую площадь каким могло быть общее количеств...
Русский язык
Ве…щий ветерок, стро…щееся здание, брезж…щий рассвет, стел…щаяся растительность, щебеч…щие пичужки, се…щий изморось дождь, наде…щийся на лучшее, ка...
Русский язык