Помогите написать доклад про репрессии РККА, срочно нужно

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Трудно преувеличить разрушительную силу репрессий, прокатившихся по Советскому Союзу в 1930-е гг. Сталинский террор, маниакальный поиск врагов, такая сугубо советская выдумка как "плановые репрессии" — все это катастрофически подорвало боеспособность армии и страны. Больше читайте здесь: http://gazeta.zn.ua/history/vse-idet-po-planu-repressii-v-krasnoy-armii-ukreplenie-oboronosposobnost...