Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 18см. Найдите периметр квадрата, вписанного в ту же окружность. а)36см б)8√3см в)8√6 с) правильный ответ отличен от указанных

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Периметр квадрата можно найти, зная значение его стороны, а саму сторону можно найти через радиус описанной окружности. Раз периметр правильного треугольника равен 18-ти см, то его стороны будет равна 18:3=6 см. Из формулы a3=R√3 Радиус описанной окружности равен a3/√3=6/√3 или 2√3. Тогда из формулы стороны квадрата найдём её саму: а4=R√2=2√3*√2=2√6 Периметр квадрата равен а*4=2√6*4=8√6 Ответ: вариант под буквой В