Помогите составить предложения со словами : Точно, к несчастью, видно, по-моему, ко??оче, к счастью, говорят

Гость: Гость:

По-моему на улице замечательная погода. к несчастью пошёл дождь. за окном видно как Маша с мамой идут в магазин. по-моему у меня появилась отличная идея. к счастью я получила пять по экзамену и мне купят отличный подарок. короче говоря на улице отличная погода.