Если на шарик наклеить липкую ленту и проткнуть что будет?
Физика
Если на шарик наклеить липкую ленту и проткнуть что будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарик проткнётся и будет сдуваться, но не лопнет
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