Один каменщик может выполнить задание за 9 дней , а другой за-12 дней . Первый каменщ??к работал над выполнением этого задания 6 дней , после чего работу закончил второй каменщик. За сколько дней было выполнено задание?

Математика
Один каменщик может выполнить задание за 9 дней , а другой за-12 дней . Первый каменщ??к работал над выполнением этого задания 6 дней , после чего работу закончил второй каменщик. За сколько дней было выполнено задание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим всю работу за 1 у.е.(усл. единица) Тогда скорость работы первого = 1/9, а второго = 1/12 Первый работал 6 дней, следовательно он сделал 1/9*6 = 6/9 всей работы Второму нужно было сделать 3/9 всей работы, а его скорость 1/12, следовательно Время = 3/9:1/12 = 4 дня. 1) 6 + 4 =10 дней было потрачено на все изделие Ответ: 10 дней.
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