Один каменщик может выполнить задание за 9 дней , а другой за-12 дней . Первый каменщ??к работал над выполнением этого задания 6 дней , после чего работу закончил второй каменщик. За сколько дней было выполнено задание?

Математика

Один каменщик может выполнить задание за 9 дней , а другой за-12 дней . Первый каменщ??к работал над выполнением этого задания 6 дней , после чего работу закончил второй каменщик. За сколько дней было выполнено задание?

Автор: Гость