Значення слова океан, термін

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ОКЕАН — стихия зарождения жизни, символ безбрежности. Он предстает как источник всеобщей жизни, содержащий в себе семена всех вещей. Главные характеристики океана — его грандиозность, бесформенность и непрерывное движение. Противоположностью, антиподом океана является капля, из бесчисленного множества которых он состоит. Однако капля способна вместить океан. В древнегреческой мифологии Океан — это река, омывающая землю. Согласно Гесиоду, это титан, сын Урана и Геи, брат и супруг Тефиды, с которой он породил тысячу дочерей, океанид, и тысячу сыновей, речных потоков. На крайнем Западе океан образует границу между мирами жизни и смерти. Однако океан олицетворяет как созидательные, творческие начала, так и деструктивные. Он является прародителем водных чудовищ и потому источником хаотических сил. Не случайно в мифологии водные существа представляют низшее, по сравнению с наземными существами, состояние.