За 400 грамм сыра и 1,2 кг колбасы заплатили 126 рублей 80 копеек. Какова цена 1 кг колбасы, если 1 кг сыры стоит 95рублей

Гость: Гость:

Возьмем х-сыр у-колбаса тогда 400х+1,2н=126,80 1000х=95 тогда за 100 гр-95/10=9,5 рублей за 400=9,5*4=20 рублей Тогда 20 +1,2у =126,80 1,2у=126,80-20=106,80 у=106,80/1,2=89рублей Ответ: за 1 гк колбасы - 89 рублей