К чему призывает этот плакат? Почему такой призыв звучит от имени родины? (картинк??

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Этот плакат призывает встать на защиту своей Отчизны всех сыновей земли русской. Образ на плакате - собирательный. После того как супруга художника Тоидзе ворвалась в мастерскую с криком: "Война!" он поразился выражению лица жены. Оно выражало тревогу, стойкость. Всю эту гамму эмоций мы можем проследить на плакате.