В теле человека за 1 час образуется столько же тепла, сколько нужно, чтобы вскипятить 1 л ледяной воды. Однако температура тела человека практически не меняется. Почему? Укажите не менее двух органов, которые принимают активное...
Биология
В теле человека за 1 час образуется столько же тепла, сколько нужно, чтобы вскипятить 1 л ледяной воды. Однако температура тела человека практически не меняется. Почему? Укажите не менее двух органов, которые принимают активное участие в поддержании постоянной температуры тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура тела человека поддерживается специальной функциональной системой. Для того, что бы организм функционировал нормально, необходимо, что бы правильно работали ферменты. Ферменты - это белки. И они могут разрушаться или терять способноть к работе при изменении температуры тела. В поддержании постоянной температуры тела учавствует головной мозг. Так же учавствует кожа( да-да, кожа - это орган. Причем самый большой орган в теле человека).
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