До того как пошел дождь даша спела посыпают песком 3,9 метров дорожке что составляет 0,6 ее длины Какой длины дорожках
Математика
До того как пошел дождь даша спела посыпают песком 3,9 метров дорожке что составляет 0,6 ее длины Какой длины дорожках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,9 метров = 60% от длины всей дорожки x метров = 100% x = 3,9*100/60 = 6,5 Ответ: 6,5 м длина всей дорожки
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