До того как пошел дождь даша спела посыпают песком 3,9 метров дорожке что составляет 0,6 ее длины Какой длины дорожках

Математика

До того как пошел дождь даша спела посыпают песком 3,9 метров дорожке что составляет 0,6 ее длины Какой длины дорожках

Автор: Гость