Выразить в кв.м. :3 а,6 га,16 га, 8 а, км2
Математика
Выразить в кв.м. :3 а,6 га,16 га, 8 а, км2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12140,6 м2 2. 60000 м2 3. 160000 м2 4. 32374,9 м2 5. 10000 м2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения с осями координат графика функции: 1)y=2/3 (две третьих) x -4 2) y= 7 -3x
Математика
До того как пошел дождь даша спела посыпают песком 3,9 метров дорожке что составляет 0,6 ее длины Какой длины дорожках
Геометрия
Помогите !!!!!! Срочно!!!!!!!!!!! Решите задачи по геометрии) Задача 1 В одном равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 24°, а в друг...