Выразить в кв.м. :3 а,6 га,16 га, 8 а, км2

Математика
Выразить в кв.м. :3 а,6 га,16 га, 8 а, км2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 12140,6 м2 2. 60000 м2 3. 160000 м2 4. 32374,9 м2 5. 10000 м2
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