Указать род и падеж. поставить к словам вопросы. 1. Услышать верны ответ. 2. Летел в ясном небе. 3. Любоваться красивой поляной. 4. Святило вечернее солнце. 5. Получил неожиданный подарок. 6. Небосвод синего неба. 7. Угостить с...
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Указать род и падеж. поставить к словам вопросы. 1. Услышать верны ответ. 2. Летел в ясном небе. 3. Любоваться красивой поляной. 4. Святило вечернее солнце. 5. Получил неожиданный подарок. 6. Небосвод синего неба. 7. Угостить свежем тортом. 8. Дул над снежными полянами. 9. Шла в розовом платье. 10. Висело на неподвижном небе. 11. Подуло свежем ветром. 12. В ночной тишине.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) м. р., В. П., что? какого? 2) ср.р, П. п., в каком? в чём? 3) ж.р, Т.п., какой? чем? 4) ср.р., И.п., какое? что? 5) м. р, В.п., какой? что? 6) м.р, И.п, что?; ср.р., Р.п, какого? чего? 7) м.р., Т.п, каким? чем? 8) Т.п., какими? чем? 9) ср.р, П.п., в каком? в чём? 10) ср.р, П.п., на каком? на чём? 11) м.р., Т.п., каким? чем? 12) ж.р., П.п, в какой? в чём?
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