Указать род и падеж. поставить к словам вопросы. 1. Услышать верны ответ. 2. Летел в ясном небе. 3. Любоваться красивой поляной. 4. Святило вечернее солнце. 5. Получил неожиданный подарок. 6. Небосвод синего неба. 7. Угостить с...

Русский язык
Указать род и падеж. поставить к словам вопросы. 1. Услышать верны ответ. 2. Летел в ясном небе. 3. Любоваться красивой поляной. 4. Святило вечернее солнце. 5. Получил неожиданный подарок. 6. Небосвод синего неба. 7. Угостить свежем тортом. 8. Дул над снежными полянами. 9. Шла в розовом платье. 10. Висело на неподвижном небе. 11. Подуло свежем ветром. 12. В ночной тишине.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) м. р., В. П., что? какого? 2) ср.р, П. п., в каком? в чём? 3) ж.р,  Т.п., какой? чем? 4) ср.р.,  И.п.,  какое?  что? 5) м. р, В.п.,  какой? что? 6)  м.р, И.п, что?; ср.р., Р.п, какого? чего? 7) м.р., Т.п, каким? чем? 8) Т.п., какими? чем? 9)  ср.р, П.п., в каком? в чём? 10) ср.р, П.п., на каком? на чём? 11) м.р., Т.п., каким? чем? 12) ж.р., П.п, в какой? в чём?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Формула ребер прямоугольного параллепипеда?
Ответить
Математика
Выразить в кв.м. :3 а,6 га,16 га, 8 а, км2
Ответить
Алгебра
Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения с осями координат графика функции: 1)y=2/3 (две третьих) x -4 2) y= 7 -3x
Ответить
Математика
До того как пошел дождь даша спела посыпают песком 3,9 метров дорожке что составляет 0,6 ее длины Какой длины дорожках
Ответить
Русский язык
Придумать заметку про школьную жизнь от 10 до 100 строчек
Ответить