1♦ Света купила 6 карандашей по цене x руб. за карандаш, а Таня купила 2 ручки по цене в 1,3 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у девочек осталось 48,4 руб. Какая сумма денег была у девочек первоначально? Составь выр...
Математика
1♦ Света купила 6 карандашей по цене x руб. за карандаш, а Таня купила 2 ручки по цене в 1,3 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у девочек осталось 48,4 руб. Какая сумма денег была у девочек первоначально? Составь выражение и упрости его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма денег первоначальная: 48,6+8у+2,6у=48,6+10,6у
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