1♦ Света купила 6 карандашей по цене x руб. за карандаш, а Таня купила 2 ручки по цене в 1,3 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у девочек осталось 48,4 руб. Какая сумма денег была у девочек первоначально? Составь выр...

Математика

1♦ Света купила 6 карандашей по цене x руб. за карандаш, а Таня купила 2 ручки по цене в 1,3 раза выше, чем цена за карандаш. После этого у девочек осталось 48,4 руб. Какая сумма денег была у девочек первоначально? Составь выражение и упрости его.

Автор: Гость