Основные сражения русско-турецкой войны 1735-1739гг 7 класс
История
Основные сражения русско-турецкой войны 1735-1739гг 7 класс
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Причины цели: Русско-турецкая война 1735 - 39 явилась следствием русско-турецких противоречий, обострившихся в связи с русско-польской войной 1733-1735 (Польское наследство) и усилившимися набегами крымских татар; была продолжением борьбы России за выход к Чёрному морю. России удалось обеспечить благоприятную междунар. обстановку путём заключения в 1732-35 договоров с Ираном (к-рый в 1730-36 вёл войну с Турцией) и утверждения на польск. престоле Августа III (1735) вместо франц. ставленника Станислава Лещинского, к-рого поддерживала связанная с Францией Турция. Союзницей России с 1726 была Австрия. Итоги: Решено заключить с Турцией Белградский мирный договор 1739, по к-рому Россия вернула себе Азов. Но доступа к черному морю не было!
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