Напишите названия материков какие растения можно на них встретить

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Ма­те­рик, или кон­ти­нент - круп­ный мас­сив зем­ной коры, боль­шая часть по­верх­но­сти ко­то­ро­го вы­сту­па­ет над по­верх­но­стью Ми­ро­во­го оке­а­на в виде суши и со­став­ля­ет 29% от по­верх­но­сти зем­но­го шара. Рис. 1. Ма­те­ри­ки (Ис­точ­ник) В со­вре­мен­ную гео­ло­ги­че­скую эпоху су­ще­ству­ет 6 ма­те­ри­ков: Евра­зия, Се­вер­ная Аме­ри­ка, Южная Аме­ри­ка, Аф­ри­ка, Ав­стра­лия и Ан­тарк­ти­да. . По­зна­ко­мим­ся с неко­то­ры­ми рас­те­ни­я­ми и жи­вот­ны­ми каж­до­го из ма­те­ри­ков. Рас­те­ния и жи­вот­ные Евра­зии. Это самый боль­шой ма­те­рик на Земле. На нем на­хо­дит­ся Рос­сия. Но се­год­ня мы по­зна­ко­мим­ся с яр­ки­ми пред­ста­ви­те­ля­ми дру­гих стран, на­при­мер, Китая. Здесь вы­ра­щи­ва­ют куль­тур­ное рас­те­ние, из­вест­ное на весь мир, на­зва­ние ко­то­ро­го в пе­ре­во­де озна­ча­ет: «ос­но­ва пи­та­ния че­ло­ве­ка». Это рис. (Рис. 2). Сей­час эту куль­ту­ру на­учи­лись воз­де­лы­вать во мно­гих стра­нах мира. На­ро­ды Азии обо­жеств­ля­ют это рас­те­ние, на­зы­вая сим­во­лом солн­ца и пищей богов. Поля с этим рас­те­ни­ем вы­гля­дят до­воль­но необыч­но Они пол­но­стью за­ли­ты водой.