Напишите названия материков какие растения можно на них встретить
Биология
Напишите названия материков какие растения можно на них встретить
Ответ(ы) на вопрос:
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Материк, или континент - крупный массив земной коры, большая часть поверхности которого выступает над поверхностью Мирового океана в виде суши и составляет 29% от поверхности земного шара. Рис. 1. Материки (Источник) В современную геологическую эпоху существует 6 материков: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида. . Познакомимся с некоторыми растениями и животными каждого из материков. Растения и животные Евразии. Это самый большой материк на Земле. На нем находится Россия. Но сегодня мы познакомимся с яркими представителями других стран, например, Китая. Здесь выращивают культурное растение, известное на весь мир, название которого в переводе означает: «основа питания человека». Это рис. (Рис. 2). Сейчас эту культуру научились возделывать во многих странах мира. Народы Азии обожествляют это растение, называя символом солнца и пищей богов. Поля с этим растением выглядят довольно необычно Они полностью залиты водой.
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