В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ

Геометрия

В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ

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