В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ

Геометрия
В треугольнике СДЕ проведена биссектриса ЕФ. Угол С=90°,Угол Д=30° А)Докажите что треугольник ДЕФ равнобедреный Б)Сравните отрезки СФ и ДФ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит противоположную сторону на отрезки пропорцианальные двум другим сторонам СЕ = х и лежит напротив угла 30, значит гипотенуза = 2х =DE. DE/CE=DF/CF 2x/x =DF/CF 2=DF/CF 2 CF = DF   жел ю успеха:)
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