Напишите 7 сложных предложений, укажите вид, схема.

Гость: Гость:

Наступили холода, и по утрам лужицы покрываются хрупким льдем [= -], и [- =] Низко над землёй нависли тучи, и нудный дождик бросает на землю свои мелкие брызги. [ = -], и [ - =]. Пели птицы, и сад постепенно наполнялся чудесным благоуханием яблони. [ = -], и [= -], и [- =] Солнце зашло за горы, и мы стали собираться домой. [- =], и [- =] Я решил пойти погулять, и внезапно пошёл дождь. [- =], и [= -] В небе появилась луна, и звезды засияли.[= -], и [- =] Я погладил кошку, и она замурлыкала. [ - =], и [- =] = (сказуемое) - (сущ)