Напишити административные нарушения и к ним административные наказания!! Помогите!!!
Обществознание
Напишити административные нарушения и к ним административные наказания!! Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарушение ПДД - правил дорожного движения (допустим, превышение скорости на автомобиле - наказание - штраф распитие спиртных напитков в общественном месте - штраф
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольнике ABC угол угол C прямой а ц равен 4 Чему равно расстояние от вершины B D ??иссектриса угла А если расстояние от вершины c до этой бис...
Английский язык