Напишити административные нарушения и к ним административные наказания!! Помогите!!!

Обществознание
Напишити административные нарушения и к ним административные наказания!! Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарушение ПДД - правил дорожного движения (допустим, превышение скорости на автомобиле - наказание  - штраф  распитие спиртных напитков в общественном месте - штраф
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